Defense treaty sa China malabo – Panelo

WALANG balak si Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng bagong military alliance sa China matapos ibasura ang Visiting Forces Agreement (VFA) sa Estados Unidos.

Ito ang inihayag ni ­Presidential Spokesman Salvador Panelo sa ­panayam ng ANC nitong Biyernes kung saan napag-usapan ang posibilidad na bumuo ng military alliance ang Pilipinas sa China.

“No. Sabi niya, no. Tinanong ko siya eh. ‘Sir, are you willing to enter into a new military forces agreement with other countries?’ ‘No,’” sagot ni Panelo nang matanong kung ­bukas ang Pangulo na magkaroon ng ­defense treaty sa China.

“Ibig sabihin talagang desidido siya doon. Tumayo na tayo sa ating kakayahan. If that will mean na we’ll be spending more, then let’s spend more,” ayon pa kay Panelo. (Prince Golez)