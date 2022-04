Dedo kay ‘Agaton’ sumipa sa 57 – NDRRMC

Umaabot na sa 57 ang bilang ng mga nasawi sa 10 insidente ng landslide mula sa pananalasa ng bagyong Agaton sa Abuyog at Baybay City sa Leyte.

Ayon kay Baybay CIty Mayor Jose Carlos Cari, pinakamarami ang namatay sa kanilang lugar na 47 residente at nagmula ang mga biktima sa barangay ng Mailhi, Bunga at Kantagno. Tig-tatlo naman ang nasawi sa Eastern Visayas at Davao region.

Ayon sa ulat, 19 pa ang nawawalang residente, 13 ay mula sa Barangay Bunga at anim sa Brgy. Mailhi.

Samantala, may 580,876 katao o 213,327 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa 924 barangay sa Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao, Soccsksargen, Caraga at Bangsamoro at 34,583 katao o 13,788 na pamilya ang nasa 348 evacuation centers pa.

Maganda na umano ang panahon sa Baybay City kaya itinuloy na ang retrieval operations sa lugar. (Kiko Cueto/Edwin Balasa)