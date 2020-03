Dedma sa virus: Sharon, Regine tuloy ang concert sa US

Apat pala ang shows ni Sharon Cuneta sa Australia ngayong April.

Ang My 40 Years: Sharon ang Australia Tour 2020 ni Sharon at sa New South Wales ‘yon on April 17, sa Victoria on April 18, sa Woodville, South Australia on April 25 at Burswood, Western Australia naman ang last show on April 26.

Kahit may COVID-19, tuloy raw ang apat na shows na ‘yon.

May guidelines nga lang tala­gang dapat sundin sa mga ganoong event which is kahit dito naman sa atin ay ginagawa rin.

Kung sa Australia ay apat ang shows ng Megastar, sa US concert tour naman nila ni Regine Velasquez-Alcasid para sa kanilang Iconic concert ay anim na shows na ang confirmed.

May 16 ang New York City nila, sa Washington, D.C. naman sila ng May 17, at May 23 ang sa Pasadena, California nila at sa Las Vegas, Nevada naman sila ng May 24.

May Chumash at Thurdervalley Casinos naman sila on May 29 and 30, respectively.

Baka on May 31 daw ay madagdag ang Agua Caliente, pero nagne-negotiate pa raw tungkol doon.

Medyo matagal din palang mawawala sa May sina Sharon at Regine at June na ang balik nila ng Philippines.

In fairness, mabenta raw ang tickets sa Iconic US concert tour ng Megastar at Asia’s Songbird, huh!

Mga Pinoy takot magsimba dahil sa coronavirus

Patuloy pa rin ang Walk of Faith rally ng mga taga-ABS-CBN tuwing Friday ng 6:00PM. May kinalaman sa franchise renewal ng Kapamil­ya network na hindi pa rin umuusad sa kongreso ang Walk of Faith rally na ‘yon.

Noong Friday, ang Concert King na si Martin Nievera ang isa sa mga nakiisa at naglakad around ABS-CBN compound para sa Walk of Faith rally.

Namataan din doon si Yeng Constantino, Donny Pangilinan at iba pang Kapamilya star.

Magpapatuloy ang Walk of Faith rally habang hindi pa rin naaayos ang franchise renewal ng Kapamilya network.

Samantala, dahil sa COVID-19, mara­ming mga kababayan natin abroad ang hindi na nakakapag-Sunday mass, kaya naman ang TFC (The Filipino Channel) ng Kapamilya network ay patuloy na nagpapalabas ng Sunday mass.

Marami ngang mga Filipino abroad na malaki ang pasasalamat dahil sa ginagawang ‘yon ng TFC. In the service of the Filipino here and around the world talaga ang ABS-CBN!

No invitation, no entry sa Richard-Sarah wedding

‘Kaaliw talagang magkuwento si Annabelle Rama.

Noong magpa-dinner siya para sa balikbayan-friend niyang si Monet Lu (the beauty guru of Los Angeles, California), naikuwento niyang nag-react ang anak na si Richard Gutierrez sa sitting arrangement para sa March 14 wedding nito kay Sa­rah Lahbati.

Ang mga barkada kasi ni Richard na non-showbiz naman, itinabi ni Bisaya sa mga taga-showbiz.

Nakialam na nga raw si Richard sa table assignments ng mga bisita dahil pinaghalo-halo ‘yon ni Bisaya.

“Nag-react si Chard. Tawa na lang ako ng tawa. Hahaha!” sey ni Bisaya.

Sa ngayon ay dino-double check na ni Bisaya ang lahat ng mga imbitado sa kasal.

Gustong matiyak ni Bisaya na lahat ng mga napadalhan ng imbitasyon ay makakarating talaga dahil sa­yang naman daw kung may bakanteng upuan.

“May mga nagtatanong pa kasi kung invited sila. Sa ngayon, puno na kasi, pero kung may mababakante, maa-accommodate ko ‘yong iba, kaya nagdo-double check ako kung tala­gang makakara­ting ba!” sey ni Bisaya.

Ayaw rin ni Bisaya na magkaproblema ang mga imbitado sa nasabing kasalan, kaya ang advice niya sa lahat ay dalhin ng mga ito ang invitation, para mas mada­ling makapasok sa venue.

“Mahigpit si Amanda Tirol (wedding planner), pati ang mga security, kaya better na dalhin ng mga invited ‘yong invitations nila!” sey ni Bisaya.

Anyway, lahat ay excited na sa kasalang Richard-Sa­rah!