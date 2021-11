Dedma sa teleserye: ‘Di ko kaya iwanan mga anak ko – Marian

Ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera talaga ang masasabing “reyna” may pandemic man o wala.

Kasi kahit na may pandemic and unlike others, sa loob halos ng dalawang taon, nagagawa talaga ni Marian na tuloy-tuloy pa rin ang mga trabaho niya kahit na nasa bahay lang. Bukod sa sunod-sunod na endorsements, ang sold-out palaging Floravida by Marian niya na business at heto nga, apat na taon ang hino-host niyang “Tadhana.”

Na ‘yung dalawang taon, purely sa bahay lang siya nagsu-shoot kunsaan, si Dingdong ang naging director niya.

Kung may kulang man at nami-miss sa kanya lalo na ng mga tagahanga ay ang mapanood siyang muli na umarte sa isang teleserye.

Kaya kinamusta namin ito kung posible na kaya siyang mapanood ngayong 2022.

“Naku, ang hirap kasi na sabihin ko on the spot na oo o hindi. Kasi, depende pa rin ‘yan sa magiging situwasyon at protocol ng GMA.

“Kung konting araw lang naman, bakit hindi, ‘di ba? Let’s compromise pero kung katulad ng lock-in taping at mawawala ako ng isang buwan para sa mga anak ko, medyo mahirap ‘yan para sa akin. Siyempre, ‘yung mga anak ko, umaasa ‘yan sa akin. Si Zia nag-aaral, si Sixto sa akin, so mahihirapan ako.

“Pero tingnan natin, baka naman pagdating next year, mas smooth na ito at alam na natin kung paano diskartehan, so tingnan natin.”

At least, pwedeng sabihin na mas medyo open siya ngayon sa posibilidad kesa dati na talagang definite ang answer niya na no for a lock-in taping.

Paulo ‘di bet dyowain Korean star

At dahil nga pareho ng ine-endorso sina Paulo Avelino at si Momo, ang isa sa miyembro ng isa sa pinakasikat na South Korean girl group na Twice, ang “MET,” may pa-welcome ang actor sa kanyang Twitter account.

Sinimulan ito ni Paulo sa pagre-repost ng welcome rito mula sa mismong company at saka nilagyan ng caption na, “Have we MET?”

Eh, may nagpaalala na netizen kay Paulo na mahaba raw ang pila. Sabi ng netizen kay Paulo, “Boss, may pila po. Bawal sumingit kahit gwapo ka, so sa likod ka.”

Sinagot ito ni Paulo na may laugh-crying emoji na, “Sa dulo na ako ng pila.”

Eh, dahil sa Twitter post na ito ni Pau, may mga humihirit na sa kanya at nagsi-ship. Diretsahan namang sinagot ni Paulo ang mga ito na Pinay pa rin daw ang gusto niya, huh!

“Ang OA niyo. Winelcome ko lang. Pinay po ang gusto ko. Filipina.

At saka may pahabol na, “Pero hayaan niyo, kapag dumating siya sa Pinas post ko picture namin dito.”

Naku ha, nagsalita na ng patapos si Paulo. Baka naman masubok siya na Pinay pa rin ang gusto niya at iba kapag nakita na niya ng personal ang Twice member.

Sa isang banda, ang daldal at ang kulit talaga ni Paulo sa Twitter. Kaya parang outlet niya ito ng gano’ng side ng personality niya.