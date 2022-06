Dedma sa Tate: Ai-Ai bawal nang tumapak sa Q.C.

Nag-trending ang pinasang resolusyon ng Quezon City council ng dating Konsehal na si Ivy Lagman kina Ai-Ai delas Alas at sa director na si Darryl Yap – both passionate supporter of Bongbong Marcos bilang mga persona non-grata sa Quezon City.

Ang dahilan, dahil sa ginawa nilang content during election campaign kunsaan, gumanap si Ai-Ai bilang si Ligaya Delmonte na tila pagpo-portray ng hindi maganda sa incumbent at nanalong Mayor muli ng QC na si Joy Belmonte. Pero more to that, nagamit kasi ang triangular seal ng siyudad na edited at naiba.

As much as some netizens, especially ‘yung mga BBM supporter ay nagsasabing O.A. at bitter lang daw dahil natalo ang Konsehal na nagsampa ng resolusyon at may pumupuri rin kay Ai-Ai sa pinost nitong TikTok dance video hanggang sa kanyang Instagram na “Unbothered,” marami pa rin ang nababasa namin at nagko-comment na “Dasurrrvvv!!!” meaning deserve lang daw ng Comedy actress at ng director na maging persona non-grata.

Sa isang banda, tila pinapakita ni Ai-Ai na ngayon ay nasa America kasama ang kanyang mister na dedma siya o para ipakita na happy lang siya at yun nga, unbothered.

Pagkatapos ng caption niya, nag-post ito ng mga hashtags na “Happy wife happy life,” “good vibes,” “los angeles” at “enjoy life.”

Ang balita namin, nakaplanong bumalik agad si Ai-Ai sa bansa from the U.S., so let’s see kung dahil sa resolution na ito ay magkaroon ng pagbabago or sadyang wala siyang paki lalo pa nga’t sabi nga ibang mga comments ng netizens, “siyempre tutulungan sila ni BBM at pakikiusapan si Mayor Joy na ma-lift ang ban sa kanila.”

So, abangan…

Bagong Goma, Joey, John: Kelvin, Shaun, Abdul palaban sa pagpapaseksi

Mukhang palaban din sa pagiging naughty at sexy ang tatlong Tols ng GTV na sina Shaun Salvador, Abdul Rahman, Kelvin Miranda.

Hindi itinanggi ng director ng Tols na si Direk Monti Parungao na inspired by the 90’s sitcom na Palibhasa Lalake nina Richard Gomez, Joey Marquez, John Estrada ang character nila sa bagong sitcom na joint produced ng GMA Networks at Merlion Entertainment.

Sa kaguwapuhan ay hindi palalamang ang tatlong Tols na triplets talagang magkakapatid at nanay nila si Rufa Mae Quinto.

So, bukod sa challenge na mapantayan ang tatlong lalaki ng Palibhasa Lalake, may isa pa palang challenge, posible bang sila na ang makilalang Triplets ngayon at ‘di na sina Sheryl Cruz, Manilyn Reynes at Tina Paner? Huh!

So ‘yun nga, tinanong namin si Kelvin na siyang banner ng sitcom kung ano ang masasabi niya.

“Ang masasabi ko lang po, siyempre, malaking karangalan po sa akin ‘yon na binibigyan ako ng label na ako ang bandera.

“Sa totoo lang po, kabado po ako no’ng simula. Naa-anxiety ako dahil hindi talaga ako komedyante,” pag-amin ni Kelvin.

“Pero kailangan kong magtiwala, kailangan kong mag-explore dahil ibinigay ang blessing na ito sa akin. Kailangan kong mag-push through, wala nang balikan.”

Ang Tols ay mapapanood sa GTV simula sa June 25 ng 7pm.