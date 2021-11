Dedma sa mga lait, inggit: Bea pinasilip ang boobs, wetpaks, singit

Ang laki ng problema ng ibang basher sa pagpapaseksi ni Bea Alonzo.

Todo lait nga sila sa ‘Movie Queen’ na kesyo matanda na (34) ito, kaya hindi na dapat sumabak pa sa pagpapaseksi.

Na pati ang boyfriend na si Dominic Roque ay dinadamay sa panlalait, na kesyo walang balls, dahil hindi naawat si Bea na magpasilip ng alindog.

Pero, meron din namang iba, na sobrang concern lang, na naninibago lang talaga, dahil ang hinangaan nilang Bea ay ‘yung artistang super wholesome, na parang kimi, o mahiyain, na kahit ang pakikipaghalikan sa harap ng kamera ay hirap na hirap gawin.

Ang iba nga ay prangkahang sinasabi na idol nila si Bea, pero hindi nila bet makitang halos hubo’t hubad na ito.

Well, isa-isa na ngang lumalabas ang mga photo ni Bea bilang Calendar Girl ng Tanduay. Bukod sa mga kalendaryo na sinasabit sa dingding, may mga table calendar rin, na kung titingnan mo, mas agresibo, palaban, mas seksi, si Bea, ha!

May isang larawan na bagamat nakabalot ang mga braso niya, dahil nakasuot siya ng black coat, at panty na itim, pero sa gitna ay labas na labas naman ang kabuuan nito.

Lantad na lantad nga ang buong tiyan ni Bea, at medyo sumilip nga ang mga pisngi ng kanyang boobs (cleavage).

Sa isang photo naman ay kulay black na see-through ang suot niya, at ang kili-kili naman niya ang nakalabas, at bahagi pa rin ng kanyang tiyan.

Sa isang photo na kulay asul na swimsuit ang suot niya, ang magandang legs naman ang nakasilip, at medyo aninag din ang konting bahagi ng singit, at wetpaks.

Well, wala akong nakikitang masama sa mga photo ni Bea, dahil sa totoo lang, kabog na kabog niya ang mga batang artista ngayon, kung kaseksihan, kagandahan ang pag-uusapan.

May mga batang artista ngayon, na dahil madalas magpa-sexy sa social media, maagang pinagsawaan ng mga netizen. Hindi katulad ni Bea, na dahil kilala siyang super wholesome na artista, ngayong nagpasilip ng alindog sa kalendaryo, mas naging katakam-takam nga.

At teka lang, kung sina Kathryn Bernardo, Liza Soberano nga nagsu-swimsuit sa IG, di ba? Ito pa bang kay Bea, na classy naman ang dating, at higit sa lahat, bayad siya!

So, ano ba ang dapat itawag sa mga nanlalait kay Bea? Mga inggitera! Hahahaha!

Cherry Pie lunod sa ligaya kay Edu

Ang #PieDu ang mas bet ni Edu Manzano na itawag sa kanila ni Cherry Pie Picache. Kilig na kilig nga ang mga fan sa sweetness ng dalawa.

Anyway, sa tinagal-tagal sa showbiz ni Cherry Pie, ngayon lang siya naging super open sa relasyon, ha!

Heto nga at panay ang post niya ng photo nila ni Edu, lalo na `yung pagku-cruise nila sa Florida.

“My Winter Haven Florida visit was definitely heavenly. It was so nice to touch base with dearest friends who have become family,” sabi ni Cherry Pie.

Panay rin ang pag-thank you ni Cherry Pie sa mga netizen, kaibigan, fan, na sumusuporta sa relasyon nila ni Edu. At sa mga photo nila, kitang-kita na nag-uumapaw sa kaligayahan si Cherry Pie sa piling ni Edu.

Lalo na `yung photo na pareho silang nakapikit, magkadikit ang kanilang mga mukha, pero lutang na lutang ang mga ngiti, kaligayahan.