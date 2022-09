Dedma na sa GMA: Ivan Dorschner Hollywood ang target

Beverly Hills, CA. — Naku, Dondon (my dear editor), ang laki-laki ng California, pero alam mo ba na aksidente kaming nagkita ng dating Kapuso hunk na si Ivan Dorschner sa Starbucks branch sa may La Cienega?

Habang magkachikahan kami ng friend kong si Ms. Vina Verastigue at naghihintay kami ng dinner namin with Martin Nievera, aba, biglang nakita ko si Ivan.

Chika-chika nga muna kami ni Ivan at tinanong ko siya kung wala na ba siyang balak bumalik ng ‘Pinas para ipagpatuloy ang kanyang pag-aartista?

Umuwi kasi siya sandali sa atin, pero nagbakasyon lang.

Sa ngayon, nasa medical field siya rito at nagma-market, pero may agent naman daw ang isa sa mga ka-partner noon sa GMA-7 ni Barbie Forteza.

Puwede pa rin naman daw siyang mag-artista sa atin, pero kailangang dumaan ‘yon sa kanyang agent dito.

Gusto ring maka-penetrate ni Ivan sa Hollywood, pero siyempre, hindi naman puwedeng maghihintay lang siya na magkaroon ng break at kailangan niyang may regular work din, kaya nga nagma-market siya ngayon sa medical field.

Anyway, guwapo pa rin si Ivan at parang wala naman siyang girlfriend ngayon dito, pero ang alam namin ay may naiwan siyang girlfriend noong umalis siya sa ‘Pinas.

Sila pa kaya?

Anyway, hindi dahil sa COVID-19 pandemic kaya bumalik dito si Ivan.

Bale 2019 nang magdesisyon siyang iwan na muna ang ‘Pinas at na-dispose na niya ang lahat ng mga gamit niya sa atin at bumalik dito at tumira sa kanyang parents.

Lately nga pala ay madalas naming makasama na mag-dinner si Ivan dahil sa businesswoman-philanthropist na si Ms. Pinky Tobiano na nagbakasyon dito.

Malapit si Ivan kay Pinky at isa ito sa nagko-convince sa kanya na balikan ang showbiz career sa atin.

Paco sikat pa rin sa Tate

Si Paco Arespacochaga naman na based na rito ay palaging nagme-message sa akin na puntahan ko siya sa Pasadena at mag-guest daw ako sa Podcast niya.

Palagi kong idinadahilan sa ex ni Geneva Cruz (siya ang tatay ni Heaven) na malayo sa akin ang lugar niya, pero noong mag-dinner kami sa Crustacean, aba, aksidenteng nakita namin doon si Paco.

Kaagad akong nilapitan ni Paco at chinika-chika.

Ipinakilala rin niya sa akin ang wife niya ngayon.

Sabi ko kay Paco, at least kapag hindi pinaplano ay aksidenteng nakikita ko siya.

Kamakailan nga pala ay nag-concert tour si Paco, ang grupo niyang Introvoys at iba pang mga banda.

In fairness, marami pa rin silang mga gig at hindi pa rin nakakalimutan ng mga Pinoy rito ang Introvoys, huh!

‘Yun na!