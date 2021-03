Dedma kay Claudine: Jodi nagpapakaligaya sa paraiso

Habang nagwawala sa galit si Claudine Barretto kay Raymart Santiago, puno ng sigla at super enjoy naman si Jodi Sta. Maria sa bakasyon niya ngayon.

Makikita nga ang latest Instagram post ni Jodi na napakasaya, tumatalon sa ilalim ng tirik na araw sa ibabaw ng buhangin at katabi ng dagat. Paraiso nga ang tingin ng mga tao ngayon sa tabing dagat.

Ito nga ang mga pangarap na buhay, sitwasyon ng maraming tao ngayon, na achieved na achieved ni Jodi ngayon. So, dami nang naiinggit sa kanya na ang sarap ng buhay niya ngayon.

“Gratitude is the best medicine. It heals your mind, your body, and your spirit. And attracts more things to be grateful for. A purposeful life to us all. Sending you LOVE and LIGHT,” sabi ni Jodi.

Well, bongga talaga ang lumalabas sa puso, isip mo, kapag in love ka, o pinauulanan ka ng pagmamahal ng isa, o mga tao.

At yes, nag-comment si Raymart sa post na `yon ni Jodi. Emoticon ng isang babaeng tila nagi-exercise, yoga, at masaya sa buhay.

Ang dami ring nagpayo kay Jodi, na ituloy lang niya ang ginagawa niya, maging masaya sa buhay, at huwag na lang patulan ang mga patutsada ni Claudine.

So, tama nga na forever siyang dedma, at magpaulan, magpakawala na lang siya ng pagmamahal at liwanag sa paligid.

Good job, Jodi. (Dondon Sermino)