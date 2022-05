Dedma kay Barbie: Kim, Xian inasar mga marites, tuloy lambingan, kulitan

Walang dapat ipag-alala ang mga fan nina Kim Chiu, Xian Lim, sa kumalat na photo ng aktor kasama si Barbie Imperial.

Obyus naman na may mga tao lang talaga na gustong wasakin ang relasyon nina Kim, Xian, kaya kahit simpleng photo lang na may kasamang iba ay ginagawan ng malaking tsismis, na akala mo ay gumawa na talaga ng katarantaduhan ang aktor.

Anyway, makikita nga sa Instagram story ang kulitan nina Xian, Kim. Panay kasi ang kuha ni Kim ng video sa mga ginagawa ni Xian.

May eksena na kahit nagi-stretching si Xian, pinatatawa siya ni Kim. May eksena rin na nasa kitchen si Xian, at tinutukso siya ni Kim na, ‘Chef yarn,’ na siyempre ay mauuwi sa tawanan.

Pero, ang pinaka-sweet talaga, o nakatutunaw sa kilig ay ang movie date nila.

“Wow ibuh!” sabi ni Kim habang pinakikita ang paligid nila ni Xian.

At sa huli, makikita rin ang video ni Kim ng dalawang pares ng paa, at ang screen o monitor, at ang closing credit nang pinanood nilang pelikula.

Ang tingin ko, antok na ang dalawa, at kuntento na sa pinanood nila.

Kaya ang mga fan, super kilig, tuwa sa nakita nila, na yes, may movie date, o gumagawa talaga ng oras ang magdyowa para mapasaya ang isa’t isa.

So, sa mga marites, marisol, na nag-aabang kung maapektuhan ba sina Xian at Kim, ‘yan ang sagot. (Dondon Sermino)