Dedma kahit Kapamilya si Luis: Wala akong conflict of interest sa ABS-CBN – Ate Vi

Hindi naisip ni Batangas 6th District Representative Vilma Santos-Recto na umiwas sa pagboto para sa ABS-CBN franchise renewal, taliwas sa ilang kongresista na nag-inhibit dahil umano sa ‘conflict of interest’.

Paliwanag ng dating aktres, wala naman siyang aktibong kontrata sa ABS-CBN para idahilan ang conflict of interest, na binigay pang halimbawa si Laguna 3rd District Sol Aragones na dating journalist ng Kapamilya network na kasamang bumoto ng ‘yes’ para kontrahin ang pag-deny sa prangkisa ng network.

“Wala naman akong existing na kontrata sa ABS-CBN, and I am not part of the management or the operation of the company,” paliwanag ni Santos-Recto sa ANC.

Aniya pa, hindi rin nakaapekto sa kanyang pagboto ang kanyang anak na si Luis Manzano, na kilalang TV host ng ABS-CBN.