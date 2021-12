Declare For Flare hanep

NILADLAD ni Declare For Flare ang angking bilis at liksi nang mula sa pangalawang puwesto’y mapanalunan ang 2021 Philippine Racing Commission Japan Stakes Race sa Santa Ana sa Naic Linggo.

Sinakyan ni Pablito Cabalejo, lumarga siya sa likod ni Ballet Champion na limang kabayo ang agwat.

Pa-far turn, dumikit ang winning horse upang agawin ang unahan sa huling kurbada.

“Walang kahirap-hirap, may buti talaga si Declare For Flare. Parang namulot lang ng pera,” saad ni karerista Alfred Cortez.

Pagkaagaw ng manibela, umalagwa na si Declare For Flare upang manalo nang may apat na kabayong distansya sa nasegundong si Ballet Champion. May impresibo siyang 1:19 clocking sa 1,300-meter event na itinaguyod ng Philracom na pinamumunuan chairman Reli De Leon.

May P300K premyo ang nanalong kabayo, may P112,500 si Ballet Champion, P62,500 si Victorious Princess at 25K si Rap Bell sa pagpangalawa hanggang pang-apat. (Elech Dawa)