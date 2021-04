Deck bagong bala ng OKC

Asahan ang lalo pang pinalakas na Oklahoma City Thunder matapos kunin ng koponan si forward Gabriel Deck sa isang multi-year contract, anunsyo ni Executive Vice President at General Manager Sam Presti nitong Martes (Manila time).

Ayon sa tweet ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, pumirma si 26-year-old Deck ng four-year, $14.5 million deal kasama ang Thunder.

Pinoproseso na rin umano ng basketbolista ang kanyang paglipat bansa at inaasahang makakasama ang Thunder sa hinaharap.

Naglaro para sa Real Madrid ng Spanish Liga ACB si 6-foot-8 Deck at may average nitong 2020-21 season na 9.7 points, 3.8 rebounds at 1.2 assists sa 23.9 minutes per game at may shooting na 52.1 percent.

Miyembro rin si Deck ng national team ng Argentina at inirepresenta ang kanyang bansa sa 2016 Rio de Janeiro Olympics.

Makakasama ni Deck sa koponan sina Thunder stalwarts Shai Gilgeous-Alexander, Al Horford, Aleksej Pokusevski at iba pa. (JAToralba)