Debutante nagpakain sa mga tsuper kesa mag-party

Sa halip na magsagawa ng bonggang party para sa kanyang 18th birthday, pinili ng isang dalaga na mamahagi na lang ng mga food pack sa mga jeepney driver na hindi makapamasada dahil sa COVID-19 pandemic.

Ilang larawan mula sa event ang binahagi ng ina ni Stephanie Gutierrez na si Maye sa Facebook na nangyari noong September 5 sa Sampaloc at Dapitan sa Maynila, isang araw matapos ang aktuwal na debut ng anak.

“Mañanita of Stefi, our debutante. This is how she wanted it to be — sharing her birthday blessings w/ the displaced jeepney operators. Little did she know that more surprises await her in the next 3 days. To God be the Glory!” sabi sa caption ni Maye.

January pa lang daw ay nakahanda na ang kanilang pamilya para sa gagawin sanang debut party ni Stephanie pero dahil sa pandemic ay hindi na nila ito itinuloy.

Nasa 120 jeepney driver ang nabusog ni Stephanie sa pinamahaging mga cooked meal kasama ang kanyang daddy.

Bilang pasasalamat ay inawitan siya ng mga tsuper ng ‘happy birthday’.