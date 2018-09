Death toll nasa 48 na NBI kikilalanin ang mga nasawi sa minahan ng Benguet Corp

NAGPADALA ng grupo ang National Bureau of Investigation (NBI) sa Itogon, Benguet para tumulong sa pagkilala sa mga biktima ng landslide sa minahan ng Benguet Corporation.

Ayon sa NBI, partikular nagtungo sa Benguet ang kanilang mga miyembro mula sa Forensic Investigation Service na kinabibilangan ng mga doktor at technical expert.

Pangungunahan umano nila ang pagsasagawa ng Disaster Victim Identification (DVI).

Dumating ang NBI sa Benguet noon pang Miyerkoles pero sa Martes ay may panibagong batch na magtutungo roon.

Magpapatuloy ang proseso ng DVI hanggang sa maeksamin ng NBI ang huling biktima na matatagpuan sa ilalim ng guho.

Samantala, umabot na sa 48 bangkay ang nahukay sa landslide, matapos ang karagdagang 11 bangkay na narekober hanggang kamakalawa nang gabi, ayon sa ulat ng Northern Luzon Command (Nolcom).

Sa ulat na ipinadala ni Nolcom Chief Lt. General Emma­nuel Salamat kahapon, may kabuuang 98 patay na ang naitala sa Cordillera Autonomuos Region (CAR) sa pananalsa ang bagyong Ompong, 78 sa Benguet at 13 sa Baguio City.

Habang 77 naman ang sugatan sa nasabing rehiyon at mayroon pang 33 ang nawawala kabilang ang 31 sa Itogon, Benguet.

Ayon pa kay Salamat, nagbawas na ng rescue contingent sa ground zero sa Brgy. Ucab dahil sa banta ng panibagong landslide sa lugar sa payo na rin ng Mines Geoscience Bureau (MGB) at Department of Environment and Natural Resources (DENR) habang ang control point ay ibinalik na sa Barangay Hall ng Ucab.

Wala na ring pinapayagan pang bumalik sa mga residenteng nauna ng inilikas malapit sa lugar ng pinangyarihan ng landslide dahil sa panganib ng panibagong pagguho ng lupa.