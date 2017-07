Death by suicide: Chester Bennington ng Linkin Park, pumanaw na

Death by suicide ang pagkawala ni Chester Bennington, frontman ng kilalang American rock band na Linkin Park.

Sa edad na 41, wala nang buhay nang matagpuan siya sa kanyang bahay sa Palos Verdes Estates sa Los Angeles County, umaga ng Huwebes (US time).

Ayon pa sa report, “died of an apparent suicide by hanging,” ang nangyari kay Chester.

Ayon sa Link Park co-founder na si Mike Shinoda, kinumpirma niya ang nangyari sa music icon. “Shocked and heartbroken, but it’s true,” tweet nito, “An official statement will come out as soon as we have one.”

Naging lead singer din si Chester ng Dead by Sunrise at naging front din ito ng Stone Temple Pilots (2013-2015).

May small appearances din ang music icon sa pelikulang Crank at Saw 3D.

Sa mga nakaraang interview kay Chester humarap siya sa isyu ng paggamit ng drugs at alcohol.

“It’s not cool to be an alcoholic — it’s not cool to go drink and be a dumbass” paglalahad niya noong 2009. “It’s cool to be a part of recovery. This is just who I am, this is what I write about, what I do, and most of my work has been a reflection of what I’ve been going through in one way or another.”

Naulila ni Chester ang kanyang asawa at anim na mga anak.





1996 nang mabuo ang naturang rock band na nagmula sa Agoura Hills, California at nakilala sa kanilang album na Hybrid Theory.

Ilan sa mga pinasikat na kanta ng bandang Linkin Park ay ang Numb, In the End, What I’ve Done, New Divide, Breaking the Habit, Faint, Waiting for the End, Papercut, Somewhere I Belong, at Leave Out All the Rest.