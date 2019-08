Death squad sa Negros Oriental, susihon sa PNP

Giingong walay impormasyon si Philippine National Police (PNP) Chief General Oscar Albayalde kabahin sa anti-communist group nga gitawag nga KAGUBAK o Kawsa Guihulnganon Batok Komunista nga giingong nalambigit sa sunod sunod nga pagpamatay sa Negros Oriental.

Sa usa ka ambush interview sa Camp Crame, matud ni Albayalde nga unang higayun palang niyang nakadungog sa gropung KAGUBAK sa Negros Oriental.

“Personally first time ko narinig ‘yan (KAGUBAK) pero wala din report din ‘yung ating regional director diyan or even the provincial director on the existence of that alleged death squad. We will investigate that. I will have to talk to the PD there kasi bago ‘yung PD natin doon and I would have to talk with the RD kung totoo ‘yung existence ng death squad,” matud ni Albayalde.

Giingong adunay hit list ang maong death squad nga moabot sa lima hangtud sa 15 ka tawo ang napatay niining milabay nga bulan, subay usab sa gibutyag atol sa Senate hearing.

“Well ang isa ‘yan ay iniimbestigahan at ‘yung mga alam ko ‘yung iba or majority sa mga naging biktima ng patayan have only one in common, they have leanings on the left kaya nga tinitingnan natin dito baka puwedeng purging ito on their own kasi ginagawa nila ‘yan. They sacrifice their own and then they blame the security forces, the AFP and PNP. So hindi na po bagong propaganda ‘yan itong mga left leaning groups na ito,” pagpasabot ni Albayalde.

Subay sa gihimong Senate hearing nga gipangulohan ni Senate Committee on Public Order niadtong milabay nga Martes, miingon ang ubang senador ang impormasyon kabahin sa maong death squad nga aduna kini listahan sa mga prominenteng tawo nga ilang patyon sa Negros Oriental.

Giprotektahan ni Senadora Risa Hontiveros sa kapolisan ang mga tawong naa sa hit list.

Samtang matud ni Senador Ronald dela Rosa nga kinahanglan nga masayrankung si kinsa ang nagpaluyo sa grupong KAGUBAK ug aron mahunong ang pagpamatay sa maong lalawigan. (jess campos)