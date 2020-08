Death penalty ipaubaya sa susunod na administrasyon – Atienza

Dapat umanong ang susunod na administrasyon na lang ang mamroblema sa suhestiyong ibalik ang death penalty sa Pilipinas, ayon kay Buhay party-list Rep. Lito Atienza.

Sa ngayon, anang kongresista, ay dapat tutukan ng gobyerno ang pagsagip sa buhay at pagdurog sa coronavirus pandemic.

“The government should concentrate on saving lives and quelling the coronavirus pandemic now and allow the next administration to worry about the proposal to bring back the death penalty,” pahayag ni Atienza.

“We’re now in the middle of a public health disaster that has already demolished the livelihood and jobs of millions of Filipinos,” dagdag niya.

Sa kanyang SONA noong July 24, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mambabatas na buhayin ang parusang kamatayan para sa ilang krimen sa ilalim ng “Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002”. (IS)