Death Penalty Bill, patyon sa Senado – Drilon

Sama sa Charter change, gipatay usab ang Death Penalty Bill sa Senado.

Matud ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga dili molampos ang maong balaodnon kun maabot sa botasyon sa Senado.

Matud niya nasayud ang Malacañang niini.

“There is no death penalty vote in the Senate. It will die if put to a vote today. Malacañang knows this,” matud ni Drilon.

Nasayud usab ang Malacañang nga sensitibo ang balaod nga silot kamatayun busa gipasa kinibsa Senado ang responsibilidad kung maaprubahan kinin o dili.

“I do not think they will waste their political capital on the death penalty bill. Thus, the decision to leave to the senators, the decision to approve or junk the measure,” matud ni Drilon.

Matud usab ni Senador Koko Pimentel, nga gisaligan sa Malacañang, dili maaprubahan sa Senado ang pagbalik sa silot sa kamatayon.

“We won’t reimpose it,” pamahayag ni Pimentel.

Kini maoy tubag sa giingon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga aprub na sa Kamara ang balaodnon nga nagbalik sa silot kamatayon ug anaa na sa Senado karon ang desisyon. ()