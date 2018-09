Dear Santa!

Tutal September na, puwede na siguro tayong mag-early Christmas wish kay Santa Claus ngayong lumabas na ang resulta ng inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo para sa buwan ng Agosto.

Dalawang porsiyento na lang at mapapantayan na ng August inflation ang naitalang 6.6 percent na nangyari noong 2009 sa ilalim ng administrasyong ­Arroyo. Pero sabi nga natin sa isa nating pitak, huwag tayong magreklamo nang husto at baka makarating kay Budget Secretary Diokno at sabihin na naman na “cry babies” tayo.

Tiyak na ipapaalala niya na noong 2008 eh umabot sa 10.1 percent ang inflation kaya hintayin natin kung mangyayari din iyan sa kasalukuyang administrasyon. Sa ngayon, una nating i-wish kay Santa Claus na bigyan sana niya ng mas malinaw na bolang kristal ang BSP para ­maging mas malinaw ang kanilang mga hula sa ekonomiya, pati na sa inflation.

Sabi ng ekonomistang si Congressman Joey Salceda, lumala raw ang inflation dahil sa kung hindi kakaunti, eh walang ginawa ang gobyerno para tugunan ang problema. Isang halimbawa raw nito ang kakulangan sa bigas, at pinabayaan lang lumalala ang sitwasyon at hindi kaagad nag-angkat para maipakalat sa mga lugar na nangangailangan.

Kaya hilingin na rin natin kay Santa na bigyan niya ng “advance” na pag-iisip ang mga kinauukulan nating mga opisyal para maisip nila ang mga darating na problema at nang makagawa rin kaagad sila ng kaukulang solusyon.

Gayunpaman, hilingin natin kay Santa na magkatotoo sana ang hula ng eco managers na huhupa na ang inflation sa nalalabing apat na “ber” months kahit parang imposible dahil patuloy pa rin ang paghina ng piso at pagmahal ng krudo.

At kung hindi naman iyon mangyari, i-wish natin kay Santa na bigyan niya tayo ng mahabang pasensiya at pag-iisip na maganda sa katawan ang pagda-diet para paghandaan ang araw kung sakaling kapusin na tayo sa pambili ng pagkain. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”