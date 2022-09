Deanna, Lacsina todo lambingan

MULING nagpakilig ng kanilang mga tagasuporta ang magkasintahang Ivy Lacsina at Deanna Wong sa kanilang social media.

Ibinahagi ng dating NU Lady Bulldogs volleyball player na si Lacsina ang mga larawan nilang dalawa ni Wong na magkahawak-kamay habang namamasyal.

“Go around the world with you my greatest adventure,” ayon sa caption ni Lacsina sa kanyang Instagram post tungkol sa larawan nilang dalawa na magkasama.

Sumagot naman ng isa pang pampakilig na komento ang pambato ng Choco Mucho na si Wong, na talaga namang ikinakilig ng mga netizen.

“Ur a planet in my Galaxy,” ayon sa komento ni Wong.

Nakakuha naman ng mga positibong reaksiyon buhat sa netizens ang post na ito ni Lacsina.

“Grabe ‘yung glow up nilang dalawa. maganda na lalo pang gumanda. Iba talaga kapag nasa tamang tao,” ayon sa isang komento.

“Hope na kayo hanggang dulo,” ayon pa sa isang netizen.

Hulyo ng taong kasalukuyan nang ibahagi ng dalawang volleyball stars ang kanilang mga larawan na nagkumpirma ng kanilang relasyon. (Annie Abad)