Deadend na ang pagsasama naming mag-asawa!

“Hiwalay na lang ang nakikita kong solusyon sa aming mag-asawa.”

“Wala na akong nararamdaman ni katiting na pagmamahal sa kanya.”

“Ayoko na, sawang- sawa na ako sa mga kalokohan nya!”

Maraming mga mag-asawa ang nasasadlak sa ganitong sitwasyon na parang ang dilim ng paligid at ang tanging naiisip na paraan para magkaroon ng liwanag ay putulin na ang pisi na nag-uugnay sa kanilang dalawa.

Stop it!

Huwag munang sumuko. Pag-isipan munang mabuti ang mga gagawing hakbang. Sandaling tumigil sa anumang hindi magandang balakin. Oo, sobra na ang frustration mo at hindi mo na kayang tuparin ang pangakong `till death do us part’ ? Pero sino ba ang nagkaroon ng ganitong ending nang agad-agad?

Hindi ba wala naman talagang easy route to a happy marriage. ‘Wag masyadong mainggit sa mga friends na akala mo ay ang saya-saya sa buhay nilang mag-asawa. Sila yung kung maka-post sa FB na parang laging nasa honeymoon stage. Panay bonding kuno at tukaan sa video na mapapa sana ol ka lang sa comment. Pero sa katotohanan nun hindi rin natin alam ang ganap sa kanilang buhay. Sino ba naman ang taong handang ibuyangyang ang mga problema nila sa social media? Wala naman talagang ganun at kung mayroon man marahil yun na lang ang therapy para maglabas ng mga problema sa buhay.

Hindi ginusto ng Diyos na maging miserable ang married life natin. Sadyang marami lang dapat pagdaanan para ma-achieve ang ‘happily ever after’. Mga maling desisyon na pinili na nagresulta nang hindi maganda sa ating pagsasama. Pero may inilalaan ding panahon para maitama natin ito at mapagsisisihan. At kung sa puntong ito na malalagpasan ninyo ang mga pagsubok, ito na marahil ang umpisa nang matibay na samahan na makakaya na ang lahat ng problemang darating pa.

Hindi perfect ang marriage namin ni Alex. Sobrang matindi ang pinagdaanan ng aming samahan. Sukdulan na galit ang umiiral noon. Matitinding batuhan ng masasakit na salita sa isa’t isa at humantong na nga sa paghihiwalay. Subalit ako bilang babae at nanay ng aming dalawang anak, ay hindi basta isinuko ang aming relasyon. Lumaban ako para manatiling buo ang aming pamilya at maisalba sa tuluyang pagkawasak.

Mahabang proseso ang aming pinagdaanan para manumbalik ang pagtitiwala para sa masaya at smooth sailing uli na pagsasama.

So ano ang mga ginawa namin? Masyadong OA kung ililitanya kong lahat. Pero ilan sa mga tips na maibibigay ko: Una, dapat open communication. Okay lang yun sigawan kasi nga galit ka pero hangga’t maari ay iwasang magmura. Kalaunan huhupa din ang galit kapag nasabi mo ang mga gusto mong sabihin. Next, be humble o magpakumbaba. Walang mawawala kung lulunukin ang pride para maisalba ang marriage. Sunod, humingi ng guidance. Pwedeng magpa-marriage counseling pero kung may kakilala kayo na couple o yung mga ninang ninyo sa kasal na astig at hinahangaan ninyo, pwede kayong magpapayo sa kanila at higit sa lahat, subukan ninyong magdasal together. Magsimba at ipanalanginl na magkaron ng kapayapaan at tiwala sa inyong relasyon.

Tandaan na walang shortcut to a happy marriage. Walang himala na overnight lang at magiging okay na na ang lahat.

Umabot na sa 29 years ang marriage namin ni hubby at masasabi ko na satisfied na kami pero siyempre may mga tampuhan pa rin.

Kayang kaya ninyo ring lagpasan ang mga problema at pagsubok sa inyong pagsasama. Makukuha mo rin ang buhay may-asawa na pinapangarap mo! Kung may kumplikasyon ang marriage ngayon, huwag basta bumigay.

Isang araw ay magpapasalamat na lang si misis o mister kasama ang inyong mga anak for not giving up. Habang buhay tayo laging may pag-asa, yan ang laging tandaan

Kung may katulad kang mga kuwento, huwag mahiyang i-share ito. Sumulat sa viel0715_2000@yahoo.com.