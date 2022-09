De-sumpak na padyak driver, dinakma

Kulong ang isang pedicab driver nang matiyempuhan ito ng nagpapatrulyang mga pulis habang may bitbit na sumpak sa Malabon City, kahapon.

Si Rolly Tolentino, 26, naninirahan sa No. 292 Sitio 6, Barangay Catmon ay kinasuhan ng Violation of R.A. 10591 ( Comprehensive Law of Firearm and Ammunition).

Sa ulat ng pulisya, ala-una ng madaling araw, nagsasagawa ng `Oplan Galugad’ ang mga operatiba ng Sub-Station 2 (SS-2) sa pangunguna ni PCpl. Merly Vibar sa kahabaan ng D. Lascano St., Barangay Tugatog, Malabon City nang mapansin nila ang isang lalaking may dalang sumpak kaya agad itong nilapitan ng mga pulis at dinis-armahan.

Ayon sa suspek, proteksyon lang daw niya ito kapag siya ay namamasada sa gabi dahil maraming loko sa lugar.

Hindi naman umubra ang alibi ni Tolentino sa mga parak at ibinalibag pa rin siya sa selda. (Orly Barcala)