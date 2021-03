De Luna tigasin sa Predator Tour

Hindi nakatikim ng kabiguan ang dating national cue artist na si Jeffrey The Bull” De Luna tungo sa pag-angkin nito sa Stop #2 sa pagpapatuloy ng Predator Sunshine State Pro Am Tour na ginaganap sa iba’t ibang lugar sa Amerika at huling isinagawa sa Brewlands sa North Lakeland, Florida.

Tinalo ng 36-anyos na si De Luna ang 82 kalahok sa ikatlong yugto ng serye upang iuwi ang $1,500 premyo.

“Nandito ako for the past three years na,” sabi ng tinaguriang “The Bull” na si De Luna. “Kabubukas lang ng mga tournament dito at kaya lang ako nagtagal dito kasi maraming nga Pilipino ang nagpapaturo sa akin.”

Ikinatuwa ng mga pool player ang pagbabalik ng mga torneo kung saan agad nagtala ng record ang bilang ng mga kalahok sa pagbubukas ng torneo sa Texas, North Carolina at nakaraang linggo noong Pebrero 26-27 sa Florida.

Ang 2006 Qatar Asian Games silver medallist sa 9-Ball singles na si De Luna ay nagtala ngayong 2021 ng dalawang ikatlong puwesto na may prenyong $3,520 sa Michael Montgomery Memorial 10-Ball Mini at $1,500 para sa

Rack N Grill 9-Ball Shootout bago ang unang pagwawagi ngayong taon sa Predator Tour.

Matatandaan na si De Luna ay nabigo sa kababayan na si Antonio Gabica sa finals ng Asian Games.

Noong 2009 ay pumangalawa din ito kay Ricky Yang sa isinagawang unang Philippine Open 10-Ball Championship.

Sunod na pupuntahan ni De Luna ang mga torneo sa Tri-State New York City area at ang sunod na Stop (#3) ng Predator Sunshine State Pro Am Tour na nakatakda sa Marso 27-28 na $1,500-added even at hosted ng Boulevard Billiards sa Ocala, Florida. (Lito Oredo)