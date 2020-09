De Los Santos tuloy ang kikig

Tuloy ang pasiklab ni karate star Orencio James ‘OJ’ de los Santos nang ibagahe ang ika-12 gold medal sa taong ito sa Venice Cup 2020 #2 virtual tourney naman nitong Miyerkoles.

Nakapagtala ang 30-year-old, 5-foot-7 Cebuano Manila-based karateka ng 25.3-23.7 points decision kontra kay Slovenian Nerc Sternisa sa e-kata individual male seniors final round.

“I’m around 400+ points away from taking the no. 1 spot. Just to be really sure, I’ll need to win at least two more tournaments to seal the deal,” lahad ni De Los Santos sa Abante TONITE Sports.

Sa kanyang Facebook post, ikinatuwa rin niya ang pagsikwat ng bronze medal ni Fatima A-Isha Lim Hamsain sa U16 women’s kata ng Shureido World League. (Janiel Abby Toralba)