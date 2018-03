De Lima tamang-duda sa kampanya laban sa iligal na droga

Nagpahayag ng pagdududa si Senador Leila de Lima kung matagumpay ang kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga kasunod ng anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na madali nang naipapasok sa bansa ang cocaine at mas marami ang drug cartel.

“Inamin na nya noon na hindi nya kayang sugpuin ang problema sa droga sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Ngayon naman ay inaamin nya na mabilis na nakakapasok ang droga sa bansa at patuloy pa ngang namamayagpag ang mga sindikato. Paano nangyari ito kung may tunay ngang kampanya laban sa droga?,” saad ni De Lima.

Sinabi ni de Lima na bagama’t nasa 20,000 na ang namatay sa kampanya laban sa droga, nananatili anyang untouchable ang big time drug lords, suppliers at distributors.

Tinukoy pa ng senador ang anya’y drug lord na si Peter Lim gayundin ang anak at manugang ni Duterte na itinuturong sangkot sa nasabat na shabung nagkakahalaga ng P6.4 bilyon sa Bureau of Customs (BOC)

“The drug supply has not been plugged. The distribution has not been blocked. Kaya, ano nga ba talaga ang nagawa ng kampanya kontra droga?” dagdag pa ng mambabatas.

Noong Miyerkoles, inamin ni Pangulong Duterte na madaling nakapapasok sa bansa ang cocaine, itinuturing na ‘rich man’s drug’.

“The rich, be on guard. Cocaine is coming in very fast. The cartels of Mexico and South America have come in,”wika ng Pangulo sa isang event sa Tarlac City.