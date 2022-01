De Lima sinulong proteksiyon sa mga guro

Naghain si Senador Leila de Lima ng isang panukala na naglalayong magsulong, protektahan at panindigan ang karapatan ng mga pampublikong guro sa pamamagitan ng pag-amiyenda ng Magna Carta for Public Teachers.

Inihain ni De Lima, chair ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, ang Senate Bill No. 2497 para palitan ang lumang Republic Act (RA) No. 4670, o “Magna Carta for Public School Teachers”.

Bagama’t nakakakuha ang mga guro ng suporta sa pamahalaan pagdating sa finance resources, support services at infrastructure, napansin ni De Lima ang lumalalang krisis sa edukasyon sa bansa.

Maraming dahilan umano ang nagpalala sa educational system ng Pilipinas, kabilang ang pag-aaral noong 2019 kung saan kulelat ang mga Pilipinong estudyante sa international assessment sa Mathematics at Science para sa Grade 4 student na mula sa pampublikong paaralan.

Nakasama rin umano sa stiwasyon ng edukasyon ang COVID-19 pandemic matapos mahuli ang Pilipinas sa face-to-face sapol nang magsimula ang health crisis noong 2020. (Dindo Matining)