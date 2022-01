De Lima sa DOJ: Mga tunay na kriminal ipakulong

Nanindigan si Senadora Leila de Lima na ang pagbasura ng drug trafficking case laban kay Kerwin Espinosa, Peter Co at dalawang iba pa ay dapat magsilbing paalala sa Department ng Justice (DOJ) na ipakulong ang mga tunay na kriminal at itigil ang pagsasayang ng oras sa paghahain ng maling kaso laban sa mga political opposition tulad niya.

Sabi ni De Lima, naghihirap ang mga inosenteng tao dahil sa ‘selective prosecution ng administrasyong Duterte.

Dagdag pa ni De Lima: “It will serve the DOJ well to remember to flex the long arm of the law more often against the real criminals, rather than the strong hand of the state against the political opposition.” (Dindo Matining)