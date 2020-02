De Lima nangulekta sa mga Chinese drug lord niadtong election – Peter Co

Miatubang na sa korte ang Chinese drug lord nga si Peter Co kabahin sa drug case batok ni Senadora Leila de Lima.

Sa Muntinlupa Regional Trial Court (RTC) Branch 205, miingon si Co nga giduol siya kaniafto ni De Lima niadtong justice secretary pa kini aron mangayug pundo alang sa senatorial campaign.

P10M ang gipangayo ni De Lima, ug nailhan niya kini tungod duha pa drug lord nga silang Jaybee Sebastian ug Hans Tan.

Sa dihang miduol kaniya si De Lima nabilanggo na siya sa New Bilibid Prison, ug iyang nasayran nga mihatag ang usa niya ka kaubang binilanggo nga si Tony Co sa Maximum Security Building 2B og P10M kang De Lima pinaagi sa duha ka installment.

Apan matud niya nga dili makatestigo si Tony tungod kay namatay kini sa usa ka prison riot niadtong 2016.

“Unfortunately [Tony] is dead and we have no way of verifying or counterchecking those facts,” matud sa defense lawyer Filibon Tacardon.

Samtang si Peter usab giingong mihatag usab og P1M alang sa kampanya ni De Lima.

Matud ni Peter, giingong nakigtransaksyon silang Sebastian ug Tan, P10M bugti ang cellphone, motorsiklo ug air-con sa iyang quarters.

Matud pa niya, nga wala niya gibutyag ang ubang pangalan sa mga mitabang ji De Lima tungod kay mga Chinese drug personality usab kini.

“I cannot disclose their names because they are also Chinese nationals,” matud ni Peter. “Not only would I be in danger but also my family in China. They are not ordinary people, they have some influence.”