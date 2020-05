De Lima kay Cayetano: ‘Wag idamay ang Bibliya sa paghuhugas-kamay

Kinastigo ni Senador Leila de Lima si House Speaker Alan Peter Cayetano dahil sa paggamit sa Bibliya para lamang makapaghugas-kamay sa naging kasalanan sa pagsasara ng ABS-CBN.

Ayon kay de Lima, sa ginawang paghuhugas kamay ni Cayetano ay nagmistula siyang modernong Poncio Pilato na hindi kayang linisin ng alcohol ang kasalanan sa pagsasara ng Kapamilya network.

“Tulad ng sabi ng ilan kong kasama sa Senado, hindi yata nababagay kay Cayetano na idamay pa niya ang Bibliya sa paglalarawan ng pagtuligsa sa kanya, kung siya naman ay modernong Pontio Pilato na nakaubos yata ng alcohol ng isang buong ospital sa paghugas ng kanyang kamay sa ginawang pagpako sa krus sa malayang pamamahayag.” ayon sa statement ng nakakulong na senadora.

Matatandaan na inabot pa ng dalawang araw bago nagsalita si Cayetano sa pagsasara ng ABS-CBN kung saan sinisi niya ang National Telecommunications Commission at ang Solicitor General sa paglalabas ng cease and desist order sa network.

Bago inumpisahan ni Cayetano ang sagot sa Facebook noong Mayo ay naglagay pa ito ng verse sa Jeremiah 18:23 na: “But you, LORD, know all their plots to kill me. Do not forgive their crimes or blot out their sins from your sight. Let them be overthrown before you; deal with them in the time of your anger.”