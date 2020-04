De Lima itsapuwera sa hybrid session ng Senado

Ilang senador na kasapi ng majority bloc ang nagpahayag ng kanilang suporta sa panukalang magsagawa ng ‘hybrid’ legislative proceedings kapag nagpatuloy na ang sesyon ng Senado sa Mayo 4.

Ayon kay Senador Panfilo Lacson, kanyang igigiit na maging co-author ng naturang resolusyon na inihain ng kanyang mga kasama para magkaroon ng ‘hybrid’ session at hearing sa Senado.

“I will (support), on condition that it is clear that we are not establishing a legislative precedent and the effect of the resolution will be limited only to the COVID-19 pandemic and any similar crisis,” sabi ni Lacson.

Sang-ayon din si Senator Ronald “Bato” Dela Rosa sa nasabing panukala subalit para lang umano sa mga national emergency.

“I go for that hybrid sessions (physical/virtual attendance) only during national emergencies,” ani Dela Rosa.

Pabor din dito sina Senador Sonny Angara at Senador Francis Tolentino.

Samantala, sinabi naman ni Senate President Vicente Sotto na hindi maaring sumali ang nakakulong na si Senadora Leila de Lima sa hybrid session at hearing dahil nasa hurisdiksiyon siya ng korte at ng Philippine National Police.

“She is under the jurisdiction of the Courts and the PNP,” ani Sotto.

Noong Lunes, 15 senador, kabilang si Senate Minority Leader Franklin Drilon, ang naghian ng Resolution No. 372 na naglalayong amiyendahan ang Senate rules kung saan papayagan ang pagsasagawa ng plenary session at committee hearing sa pamamagitan ng teleconferencing. (Dindo Matining)