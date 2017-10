De Lima ikulong sa ordinaryong selda — Speaker Alvarez

Pilit lamang umanong nililihis ang isyu sa pagpupumilit ng kampo ni Senadora Leila De Lima na panibagong atake sa oposisyon ang naging desisyon ng Supreme Court (SC) na ibasura ang petisyon nito.

Giit ni House Speaker Pantaleon Alvarez, kaysa patulan ang ngalngal ng senadora dapat ay ipiit ito sa ordinaryong kulungan at hindi sa Camp Crame.

“Alam mo pilit nyang binibigyan ng slant iyang ano na yan, na violation of human rights. Crime iyon, she is accused of a crime. Ngayon ako nga ay nagtataka kung bakit nandiyan siya sa detention center ng Crame dapat nandoon iyan sa National Bilibid (Prison) at doon sa ordinaryong selda, bakit dyan?” pagdidiin ni Speaker Alvarez sa panayam ng media kahapon.