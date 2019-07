De Lange, iba pa sabak sa World Roller Games

SABAK sa unang pagkakataon ang Pilipinas bilang representante sa rehiyon sa ikalawa lamang pagsasagawa ng World Roller Games na inoorganisa ng internasyonal nitong asosasyon na World Skate Federation.

Sinabi ni Skateboard and Roller Sports Association of the Philippines Inc.

(SRAPI) president Monty Mendegoria na ang torneo ay magsisilbing exposure trip, try-outs at training na mismo ng mga pambansang atleta na nagnanais na makasabak sa gaganapin sa bansa na 30th Southeast Asian Games sa Nobyembre 30 hanggang Disyembre 11.

“It is a gathering of roller sports from 11 disciplines from 60 nations from around the world. It was also the 1st time our association Skateboard and Roller Sports Association of the Philippines Inc. was recognized at the World Skate Congress,” sabi ni Mendegoria.

Ang mga downhill athlete na nakapagkuwalipika at napili base sa kanilang international points sa nakalipas na tatlong taon ay sina Jaime de Lange, Tomas Romualdez, Timothy Maurice del Rosario Rojas, Raphael Vincent Vazquez, David Sebastian Chanco, Carlo Ian Sambrano at ang nag-iisang babae na si Abigail Christiane Viloria.

Gayunman, hindi makakasama dahil sa problema sa visa sina Vincent, Sebastian at Abigail tungo sa Europe.

Unang nakapaglaro si Timothy Maurice del Rosario Rojas sa kanyang World Cup finals sa Killington 2019 na suot ang Philippine Olympic Committee shirt sa ginanap na awarding upang ipakita ang kanyang intensiyon na muling irepresenta ang Pilipinas sa world stage. Siya lamang ang tanging Pilipino na nakapasok sa finals ng World Cup. (Lito Oredo)