De-kalidad na healthcare ng bawat Pinoy tiyak na — Sen Bong Go

Naniniwala si Sen. Christopher Lawrence ‘Bong’ Go na magkaka­roon na ngayon ng ­accessible at dekalidad na healtcare ang bawat isang Pilipino makaraang maipasa at pirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte at maging ganap na batas ang Malasakit Center Act of 2019.

Si Sen. Go na siyang chairman ng Senate Committee on Health at nagsulong ng Malasakit Center Act ay taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya para maging ganap na batas ang kanyang panukala.

“Nagpapasalamat ako at naging batas na ito. Para po ito sa lahat ng Pilipino, gaya ng pinangako ko noon.” sabi ni Sen. Go.

Sa ngayon aniya ay may garantiya na ang mga mahihirap na maysakit na may kakalinga at magmamalasakit sa kanila.

“Ang atin lang dito, meron na tayong batas. Kung ano ang makatutulong sa taumbayan, ibabalik lang natin sa kanila ang serbisyo,” pahayag pa ni Sen. Go.

Muling inihayag ng Senador mula sa Davao City na hindi siya namumulitika dahil matagal na silang tumutulong ng Pangulong Digong noong Alkalde pa lamang ang Chief Executive.

Sa ngayon, sa halip na magtungo sa iba’t ibang government office ang mga mahihirap­ na maysakit ay magpunta na lamang sila sa ‘one stop shop’ na Malasakit Center na nasa iba’t ibang pampublikong pagamutan at sila ay tutulungan ng mga tauhan ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Department of Health (DOH). Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Philippine Health Insu­rance Corporation (PhilHealth).