De-kalibreng armas nasilat malapit sa Comelec office

NAREKOBER ng mga sundalo mula sa 6th Infantry Division (6ID) ang matataas na uri ng armas malapit lang sa Commission on Elections (Comelec) office sa Pikit, North Cotabato.

Sabi ni Maj. Gen. Juvymax Uy, ang 6ID commander, ang 90th Infantry Battalion (90IB) at iba pang military units ay nananatiling nakaalerto sa mga posibleng retaliatory attacks.

Nitong Biyernes, habang nagbabantay sa checkpoint sa papasok sa municipal hall ang mga elemento ng 90IB ay namataan nila ang dalawang armas na kitang kita sa pick-up habang papalapit sa government compound.

Nang hingan ng mga dokumento, walang naipakita ang driver at pasahero.

Nang busisiin ay tumambad ang iba pang mataas na armas sa passenger side ng sasakyan.

Kabilang sa nakuha ang apat na M16 A1 rifles, 27 long magazines, isang short magazine, 850 rounds ng 5.56 ammunition, 3 bandoleers at isang caliber .45 pistol na may anim na magazines at 45 rounds ng ammunition.

“Our troopers noticed that the vehicle occupants were uneasy,” sinabi ni Uy. (Kiko Cueto)