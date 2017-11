De Castro utak ng impeach Sereno

Bago pa ang impeachment hearing kahapon ay nauna nang nagpahayag ng paniniwala si House committee on justice chairman Rep. Reynaldo Umali na posibleng may hidwaan sa loob ng Supreme Court (SC) na humantong sa paghahain ng reklamo laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno para mapatalsik ito sa puwesto.

“We are being accused of being so political, but come to think of it, when you look at the impeachment complaint itself, you will see the hand of a divided court,” pahayag ni Umali sa panayam ng isang istasyon ng telebisyon noong Setyembre 2017.

Sinabi ni Umali na makikita sa impeachment complaint na inihain ni Atty. Lorenzo Gadon na mayroong problema sa loob mismo ng SC matapos nitong ihayag na ilang mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman ang nakahandang tumestigo laban kay Sereno.

Sa pagpapatuloy ng impeachment hearing kahapon ay sumingaw na nga ang awayan sa SC matapos lumutang ang pangalan ni Associate Justice Teresita Leonardo-De Castro na mukhang galing sa kanya ang mga impormasyon at confidential documents ng SC na ginamit na ebidensiya ni Gadon sa pagsasampa ng reklamo laban kay Sereno.

Naghain ng mosyon si Dinagat Islands Rep. Arlene ‘Kaka’ Bag-ao para ipatawag ang lahat ng mga mahistrado matapos aminin ni Gadon na sa pamamagitan lamang ng isang reporter niya nakumpirma ang sinasabing tampering ng dokumento ni Sereno partikular ang temporary restraining order na inirekomenda umano ni De Castro.

“I first read it in newspaper then I asked the reporter himself to explain to me the incident, and then I inquired also with some employees at the Supreme Court that I learned about it,” ayon kay Gadon.

Ngunit nang tanungin ni Oriental Mindoro Rep. Doy si Gadon kung nakausap niya si De Castro kaugnay sa sinasabing tampering ng TRO ni Sereno, sumagot ito ng “No, your honor. Not directly.”

There must be some problem here,” giit ni Leachon. “Baka sabihin ng taumbayan, bakit hindi dinismis? Serious ang allegations, at based sa allegations, there must be more or less sufficient grounds, but in order for this to stand for trial, kailangan naming ma-substantiate ang claim,” ayon pa sa kongresista.

Dahilan ito upang maghain ng mosyon si Leachon para ipatawag ang reporter at si De Castro sa susunod na impeachment hearing.

Samantala, pinabulaanan kahapon ni De Castro ang alegasyon na sa kanya nagmula ang mga ebidensiyang inihain ni Gadon sa House committee on justice.





Sa isang statement, nanindigan si De Castro na wala siyang ipinuslit na mga dokumento ng mga trabaho nila sa SC upang ibigay sa isang reporter na ginamit ni Gadon sa reklamo.

Kaugnay ito ng desisyon ng komite na ipatawag si De Castro at ang reporter upang patotohanan o pagpaliwanagin sa akusasyon ni Gadon kay Sereno na pineke ng Punong Mahistrado ang mga court documents noong 2013.

Sinabi naman ng kampo ni Sereno na kung totoo ang mga sinabi ni Gadon na si De Castro ang source ng kanyang mga impormasyon sa SC internal memorandum ay lantaran na anilang paglabag ito sa internal rules ng SC.

Sa kanyang memorandum na napasakamay umano ni Gadon, kinukuwestiyon ni De Castro ang mga kautusan ni Sereno na umano ay kulang ng kailangang pag-apruba ng buong SC na siyang itinatakda ng kanilang mga panuntunan.

Kabilang dito ang umano’y appointment ng isang opisyal ng Philippine Judicial Academy at pagbibigay ni Sereno ng travel allowances sa kanyang staff.

Kinuwestyon din ni De Castro ang kawalang-aksiyon at pagkakatengga sa mesa ni Sereno ng mga dokumento para sa kaila­ngang appointment sa mga pangunahing posisyon sa SC na aniya ay mahalaga para sa mas epektibong paghahatid ng serbisyo ng Korte Suprema.

Sinabi ng kampo ni Sereno na confidential ang deliberasyon sa SC at tanging mga miyembro lang nito ang dapat humaharap dito.

Bawal din anilang ipaalam sa iba ang pinag-uusapan sa SC maliban na lang kung ito ay aprubado ng mga mahistrado.

Maaari lang din anilang ilabas ang mga dokumento o rollos ng SC kung may written request mula sa Judicial Staff head o chief of office ng requesting office.