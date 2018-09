De Castro sa mga kritiko: Leave us alone

IGINIIT ni Supreme Court (SC) Chief Justice Teresita Leonardo de Castro sa iba pang sangay ng gobyerno na bigyang-respeto ang hudikatura bilang malayang institusyon.

Ang pahayag ay ginawa ni De Castro sa kanyang talumpati sa ginanap na flag ceremony sa SC.

“We should be left alone to decide for ourselves,” ayon kay De Castro.

“People outside would like to judge us by what they see or hear from afar but it is us, the justices and officials of the Court, who know what is happening inside the Supreme Court and we should be left alone,” dagdag pa ni De Castro.

Sa unang flag ceremony ni De Castro bilang Punong Mahistrado ng SC, tinawag ito ng mga empleyado sa pangunguna ng Supreme Court Employees Association (SCEA) na ‘Blue Monday’ sa paniniwala na bumalik na ang kapayapaan sa hudikatura.

Ang SCEA rin ang pasimuno ng ‘Black Friday’ at ‘Red Monday’ protest laban kay Maria Lourdes Sereno.

Ipinaliwanag ni De Castro sa kanyang speech na ang SC ay hindi lang para sa CJ dahil ito ay pinuno lamang pero parehas lang din sa ibang associate justice ng SC.

Iginiit ni De Castro na gusto niyang maibalik ang ‘collegiality’ as SC kung saan dapat na ang desisyon ng SC ay base sa pinagkaisang aksiyon ng mga miyembro nito.

Sa nakalipas na panahon, inakusahan ni De Castro si Sereno na nilabag nito ang collegiality sa pamamagitan ng mga ginawa nitong ‘unilateral decisions’ para sa SC.