De Castro, Marcos loyalist laglagan kay Sereno

Nagkalaglagan na sa impeachment hearing ng House committee on justice laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno sina Associate Justice Teresita Leonardo-De Castro at Atty. Lorenzo Gadon na kilalang Marcos loyalist.

Humarap kahapon sa komite ang reporter na si Jomar Canlas na tinukoy ni Gadon na siyang source ng isinampa niyang reklamo laban sa Punong Mahistrado.

Itinanggi ni Canlas na si De Castro ang kanyang source sa sinulat niyang artikulo ukol sa sinasabing pamemeke ng court documents ni Sereno na isa sa ginamit na alegasyon sa impeachment complaint ni Gadon.

Sa pagtatanong kay Canlas, inamin nito na ilang beses silang nagkausap ni Gadon ngunit kailanman ay hindi niya sinabi dito kung sino ang kanyang sources partikular sa naturang artikulong lumabas sa The Manila Times na may titulong, “Justice blasts Sereno over TRO mess”.

“I hereby deny that I have intimated to Atty. Gadon that the source of facts in my article was Supreme Court Associate Justice Teresita J. Leo­nardo-de Castro. I have never revealed to anyone my source or sources, who suffice it to say, are reliable and well-placed sources,” ayon kay Canlas sa kanyang binasang opening statement.

Taliwas ito sa sinabi ni Gadon na si De Castro ang nagkumpirma kay Canlas ukol sa pamemeke ng dokumento ni Sereno partikular ang temporary restraining order (TRO) na may kinalaman sa disqualification ng Senior Citizens party-list.

Ayon pa kay Canlas, sa pagsusulat ng isang artikulo ay hindi lamang siya nagre-rely o nakadepende sa isang source lamang.

Nauna na ring nagbi­gay ng pahayag si De Castro na mariing itinatanggi na nagbigay siya ng anumang impormasyon kay Canlas gaya ng sinasabi ni Gadon at wala rin umano siyang inilalabas na confidential documents ng Supreme Court (SC).

“I have never released to Jomar Canlas any information, report, or document, regarding the work of the court,” pahayag ni De Castro.

Nang tanungin si Gadon sa hearing, inamin nito na hindi na niya matandaan kung si Canlas nga ang nagbigay sa kanya ng impormasyon.





“I really cannot remember because there are a lot of people giving me information,” ani Gadon.

Dahil dito, sinita siya ni Oriental Mindoro Rep. Salvador Leachon sa pabago-bagong statement.

“That cannot be done at the expense of the justice committee,” ayon sa kongresista.

Nauna nang nagbabala si Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali na posibleng maharap sa kasong perjury si Gadon habang nagbabalak din ang mga abogado ng Punong Mahistrado na sampahan siya ng katulad na asunto dahil sa pagsisinungaling.

Matatandaang sinabi ni Gadon na kinumpirma umano ni De Castro kay Canlas na kinontra niya ang TRO na inisyu ni Sereno noong Mayo 29, 2013 at inaakusahan ang Punong Mahistrado na inalis ang kanyang rekomendasyon na ipatigil ang diskuwalipikasyon ng Senior Citizens party-list.

Si Gadon ay naging bahagi ng legal team ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Aminadong Marcos loyalist si Gadon, patunay ang pagtakbo nito noong 2016 senatorial elections sa ilalim ng Kilusang Bagong Lipunan (KBL), ang partidong itinatag ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na matagal ding namayagpag sa politika sa Pilipinas noong nasa poder pa ito ng kapangyarihan.