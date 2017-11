De Castro hugas-kamay kay Sereno

Todo-depensa si Supreme Court (SC) Associate Justice Teresita Leonardo-de Castro sa kanyang sarili nang humarap sa impeachment hearing kahapon dahil lumilitaw na siya umano ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Una nang lumutang na galing umano sa kanya ang mga impormasyon at confidential documents ng SC na ginamit na ebidensiya ni Atty. Lorenzo Gadon sa pagsasampa nito ng reklamo laban kay Sereno partikular dito ang tampering umano ng dokumento ng Punong Mahistrado.

Sa kanyang pagharap kahapon sa pagdinig ng House committee on justice, nilinaw ni De Castro na wala siyang balak na pahiyain o pabagsakin si Sereno bagkus ay mataas umano ang paggalang niya sa Punong Mahistrado sa kabila ng mga maling ginawa nito.

Partikular na tinukoy ni De Castro ang Administrative Order (AO) na inilabas ni Sereno noong 2012 sa paglikha ng Regional Court Administration Office (RCAO) sa Region 7 na taliwas o hindi aniya naayon sa en banc resolution.

Ayon kay De Castro, dahil ayaw naman umanong pahiyain ng korte ang Punong Ma­histrado ay kinontra niya ito sa pamamagitan ng memorandum na isang pasimple o diplomatikong paraan ng pagsalungat sa AO.

Ginawa lamang umano ni De Castro ang memorandum laban sa AO dahil nais niyang itama ang maling ginawa ng Punong Mahistrado at hindi para pabagsakin o pahiyain ito.

Nakapaloob umano sa kanyang memorandum ang en banc resolution na kontra sa AO ni Sereno.

Nanindigan naman kahapon ang kampo ni Sereno na aprubado ng SC en banc ang pagbuo ng RCAO taliwas sa sinabi ni De Castro.

“It is false to say that the Chief Justice acted unilaterally and without the knowledge of the Court en banc when she issued A.O. No. 175-2012,” pahayag ng mga abogado ni Sereno.

Paliwanag pa nila, agad na ipinatupad ni Sereno ang resolusyong nagpatibay sa pagbuo ng RCAO sa kanilang judicial region matapos nitong pag-aralan ang mga problemang kinakaharap ng mga korte sa malalayong lugar.





Sinabi pa ni Atty. Jojo Lacanilao, lead counsel ni Sereno, na walang pinepekeng administrative order ang Punong Mahistrado.

Tiyak aniyang magre­reklamo ang lahat ng mahistrado kung may pinekeng kautusan o resolusyon si Sereno.

Naniniwala rin si Lacanilao na “internal matter” ang namamagitan kay Sereno at De Castro at dapat lang itong maresolba sa pagitan nilang dalawa.