De Castro gustong pigain ni Lagman sa impeach Sereno

Kinukulit ngayon ni Albay Rep. Edcel Lagman ang House committee on justice na payagan siyang makapagtanong o lumahok sa impeachment hearing laban kay Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Sa isang sulat na ipinadala kay Oriental Mindoro Rep. ­Reynaldo Umali, chairman ng komite, hiniling ni Lagman na payagan siyang mag-cross-examine kay Associate Justice Teresita De Castro, oras na humarap ito sa pagpapatuloy ng pagdinig.

Si De Castro ay isa sa mga inimbitahan ng komite matapos na mabanggit ang pangalan nito ng complainant na si Atty. Lorenzo Gadon kaugnay sa mga impormasyon at confidential documents ng SC na kanyang isinumite sa Kamara.

“I write to earnestly request Your Honor to extend your liberality in allowing me to propound clarificatory or cross-­examination questions to Supreme Court Associate Justice Teresita L. de Castro in the event she appears as a witness in the impeachment proceedings,” nakasaad sa sulat ni Lagman.

Sa impeachment hearing noong Miyerkoles, nagpasya ang komite sa pamamagitan ng botohan na hindi papayagan ang hindi miyembro ng komite na lumahok sa deliberasyon.

Sa halip, tanging ang mga miyembro lamang ang maaaring lumahok at makapagtanong sa mga inimbitahang resource persons.