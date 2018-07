De Bruyne, Fernandinho pinag-empake ang Brazil

PINAG-EMPAKE ng Belgium ang World Cup favorite Brazil sa bisa ng 2-1 panalo sa quarterfinals sa Kazan, Russia.

Nakapanindak pa ang Brazil nang makawala si substitute Renato Augusto at umiskor 14 minuto pa sa laro, pero hindi na bumitaw sa una­han ang Red Devils.

Nakakuha ng goal sa first half ang Belgium mula kay Kevin De Bruyne, sinundan ng own goal ni Fernan­dinho.

Martsa sa last four ang Belgium, haharapin ang France na 2-0 winner sa Uruguay noong Biyernes din.

Sa iba pang last eight pairing, sipaan ang England at Sweden sa u­nang laro ngayon, sunod ang kaldagan ng hosts Russia at Croatia.

Matikas na nadepensahan ng Belgium sina Neymar at Philippe Coutinho, hindi pinaporma ang dalawang Brazil star sa buong laro.

Ang France, nangailangan ng 40 minuto bago ibinaon ang unang goal mula kay Raphael Verane, sinundan ni Antoine Griezman sa second half nang makawala kay Uruguay keeper Fernando Muslera ang bola, nasupalpal niya pero pumasok paloob.

Pinitik ni Griezman ang penalty kick patungo sa box na kalmadong sinundan ni Verane para ibaon sa net.

Makalipas ang ilang minuto ay nagmukhang tatabla pa ang Uruguay nang mabigyan ng free kick, pero nabutata ni Hugo Lloris ang header ni Martin Caceres mula sa pasa ni Edinson Cavani.