DBM tinipid 2021 DOH budget

Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang mga budget official ng gobyerno kung bakit maliit ang panukalang pondo ng Department of Health (DOH) para sa taong 2021.

Sa budget hearing ng Senado, ginisa ni Drilon ang Department of Budget and Management (DBM) kung bakit P131 bilyon lang ang panukalang pondo para sa 2021 mula sa P153 bilyon ngayong taong ito.

Ayon kay Drilon, tila may mali sa desisyon ng DBM lalo na’t dapat nakatuon ang bansa sa COVID-19 response para makabalik ang consumer confidence dahil hanggang ngayon ay hindi makalabas ang tao bunsod ng mataas pa ring kaso ng virus.

“I question the reduction of P153 billion as adjusted budget is P131 bilyon which is in the presentation,” pahayag ni Drilon sa komite.

“We need to improve our testing, contact tracing. We need to improved the treatment. How can we achieve these policies when you have reduced DOH budget? “tanong pa nito.

Sabi pa ni Drilon, alam naman niya may isyu sa kapasidad si Health Secretary Duque pero mali aniya na tapyasan ang pondo ng DOH para sa 2021.

Paliwanag naman ni Budget Secretary Wendel Avisado, ngayong taon nag-invest na ng malaking pondo para sa pagbili ng testing machine kaya sa susunod na taon ang gagastusan na lamang ay ang mga consumables tulad ng test kits.

Ang 10 pinakamalaking panukalang budget ay ang education (P754B), public works (P667B), DILG (P241B), Defense (P209.1B), DOH (P131B), DSWD (P171.2B), DOTr (P143.6B), DA (P97.8B), Judiciary (P43.5B) at DOLE (27.5B).

Kinuwestiyon din ni Drilon ang P16.4 bilyong pondo para sa Task Force to end local community.

Paliwanag naman ng DBM, mas malala ang problema sa insurgency sa ngayon kesa problema ng kawalan ng trabaho at ang matinding epekto ng pandemya sa mga overseas Filipino workers (OFWs).

Samantala, kinuwestiyon naman ni Senadora Risa Hontiveros ang maliit ng pondo na P2.5 bilyon para sa pagbili ng vaccine. Pero sabi ng DBM para lang ito sa tatlong milyong mahihirap na pamilyang Pinoy. (Dindo Matining)