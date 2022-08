DBM, PITC binoldyak sa ‘pasa-buy’ modus

Iginiit ni Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto na panahon upang tuldukan ng pamahalaan ang pinaiiral na ‘buy procurement’ na naging dahilan ng pagkaburo ng pondo.

“If it wants faster delivery of critical projects and equipment, the Marcos administration must end the “pasa-buy” scheme in government purchases which has created two “mega parking lots” of funds responsible for slow procurement of goods at higher prices,” giit ni Recto.

Ang kahilingan na ito ni Recto ay dulot na rin sa sunod sunod na Commission on Audit (COA) reports na kumukuwesityon sa transaksiyon ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM).

“Pagdating sa aberya sa procurement, dalawang ahensya ang laging starring sa COA reports. Itong PS-DBM at PITC,” ayon kay Recto na ang tinutukoy ay ang Philippine International Trading Corp., ang ahensyang nasa ilalim ng Department of Trade of Industry.

Nagsisilbi umanong bilang ‘state purchasing arms’ ang dalawang ahensya na kinokontrata ng ibang ahensya na may bayad para bumili ng iba’t ibang kalakal tulad ng eroplano, trains at automobiles.”

Wala umanong problema kung mabilis ang pagbili ngunit kabaligtaran ang nangyari.

“Ang epekto, parang nilagay sa freezer ang pondo, naka-ice para tumagal ng maraming taon,” ayon kay Recto kasabay ng pagsasabing ang dalawang ahensiya ay naging ‘last minute dumping grounds’ ng mga mag-e-expire na allotments ng mga ahensya.

“Because funding allotments expire at the end of the year, the two agencies serve as “sanctuaries which extend the life of funds and prevent their return to the national treasury.Tulad ng sinabi ko doon sa Senado, hindi naman procurement expertise ang dahilan kung bakit sila napapasahan ng pondo. Ang totoong dahilan ay upang huwag abutan ng deadline at mapaso ang mga pondo ng mga ahensya,” dagdag ni Recto. (Eralyn Prado)