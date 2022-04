DBM, PhilHealth bokya sa college insurance fund

Hinahanapan ng gobyerno ng pondo ang mga estudyanteng walang kakayahang kumuha ng insurance para makapag-enroll sa kolehiyo bilang rerquirement sa kanilang face-to-face class.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na naghahanap na ng pondo ang Department of Budget and Management (DBM) at Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) para makapag-enroll ang mga estudyanteng edad 21 pataas.

“Problema iyong 21 years and above, iyon ang hinahanapan ng PhilHealth at DBM ng pondo para makapag-enroll sila,” ani Duque.

Sa ilalim ng PhilHealth program, mga estudyanteng 21 pababa na dependents ng kanilang mga magulang ang makaka-avail sa PhilHealth insurance para makapag-enroll sa pagbabalik ng klase ng mga estudyante sa mga paaralan.

Sinabi ni Duque na gumagawa na ng paraan ang nabanggit na mga ahensiya para maisama sa national health insurance program ang mga mga estudyanteng lampas 21 years old.

Mandato aniya sa ilalim ng Universal Healthcare Law na lahat ng Pilipino ay maging miyembro ng PhilHealth at walang maiiwanan pagdating sa benepisyong pangkalusugan ng gobyerno kaya hinahanapan ito ng paraan ng Duterte administration.

Nauna rito, umaalma ang mga estudyante sa kolehiyo sa health insurance na nire-require sa balik face-to face dahil dagdag gastusin ito sa kanila. (Aileen Taliping)