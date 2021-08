DBM-OIC sapol din ng virus! Lapid, AFP chief nagpositibo

Patuloy ang bagsik na hatid ng COVID-19 kung saan isang senador at dalawang mataas na opisyal ng gobyerno ang nagpositibo sa nasabing virus kahapon.

Si Senador Manuel ‘Lito’ Lapid ay kinumpirmang sapol ng COVID-19.

“We wish to confirm that unfortunately, Pinuno tested positive in his COVID-19 RT-PCR test,” sabi ni Atty. Jericho Acedera, chief of staff ng senador.

“He is currently undergoing treatment at the Medical City Clark where his doctors consider his case as mild to moderate,” dagdag nito.

Sabi ni Acedera, lahat ng ng close-in employee ng senador ay nagnegatibo naman sa anti-gen test at wala ring nakitaan ng sintomas.

Maging si Armed Forces of the Philippines chief Lieutenant General Jose Faustino Jr. ay nagpositibo rin sa isinagawang antigen test para sa COVID-19, ayon kay AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala.

Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Zagala na hinihintay pa nila ang resulta ng RT-PCR test ni Faustino.

“He is okay. For safety reasons, he is isolating,” sinabi ni Zagala.

Positibo rin sa COVID-19 ang officer-in-charge ng Department of Budget and Managament (DBM) na si Tina Rose Marie Canda.

Ito ang dahilan kaya hindi nakasama ang opis­yal sa pagsusumite ng 2022 proposed national budget sa Kongreso kahapon.

Sa isang text message, sinabi ni Canda na asymptomatic siya at walang nararamdamang anumang sintomas o sakit mula sa epekto ng COVID-19.

Nakatakda aniya siyang magpa-re-swab nga­yong araw.

“Yes, I am positive sa COVID-19. Will have my re-swab tomorrow, I am asymptomatic,” anang text ni Canda.

Si Canda ang sumalo sa puwestong binakante ni dating DBM Secretary Wendel Avisado matapos magbitiw dahil sa isyung pangkalusugan. (Dindo Matining/Kiko Cueto/Aileen Taliping/Billy Begas)