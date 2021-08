DBM niyari ng switik na supplier : Transaksiyon sa Pharmally itigil – Hontiveros

Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Budget and Management (DBM) na tigilan na ang pagtanggap ng mga proposal sa Pharmally Pharmaceutical Corporation dahil sa koneksiyon nito sa Pharmally International Holdings Corporation, isang Taiwanese company na sangkot sa financial fraud.

Ang Pharmally Pharmaecutical ay ang pinakamalaking supplier ng medical supply para sa COVID-19 response ng Pilipinas.

“Pera ng taumbayan ang ginagamit para bayaran ang bilyon-bilyong halaga ng kontrata para sa ating COVID-19 response. Hindi puwedeng ang kaban ng bayan ay napupunta pala sa mga kompanyang hindi pala mapagkakatiwalaan. This dubious supplier must go,” sabi ni Hontiveros.

Sa report ng Taipe Times, si Huwang Wen Lai, chairman ng Pharmally International ay naisyuhan ng arrest warrant dahil sa paglipat ng $NT700 milyon sa kanyang personal account.

Inakusahan si Huwang nang pakikipagsabwatan sa mga negosyanteng Chinese para sa pamemeke ng accounts at financial statement sa isa sa pinakamalaking security fraud cases ng taon kung saan sangkot sa Taiwan Stock Exchange (TWSE)-listed firm.

Napag-alaman ng senadora na si Huang Tzu Yen, isa sa mga may-ari ng Pharmally Pharmaceutical ay anak ni Huang Wen-lai.

Ayon sa Bloomberg, si Huang Tzu Yen ay board member din ng Pharmally International.

“It is unacceptable that DBM continues to award Pharmally with contracts. Is the DBM simply failing to do its due diligence or is it in cahoots with this questionable local firm?” ani Hontiveros.

“Either way, it is deplorable all the same. We should not hesitate to end contracts with companies that may be involved with illegal activities, whether here or abroad,” saad pa nito.

Nauna nang sinabi ni Senador Frank Drilon na overpriced ng P208 milyon ang P480 milyong kontrata ng Pharmally para sa pagbili ng test kits.

“Isang taon na ang lumipas, tapos hindi man lang nag-abala ang DBM na suriin ang kompanyang bilyon-bilyon na ang kita? Nakakalungkot isipin na sa panahong gipit na gipit ang mga Pilipino, may mga tao pang gustong mangupit,” ani Hontiveros.

“Sa imbestigasyon namin sa Senado, pauulit-ulit nang lumilitaw ang pangalan nitong Pharmally. Ilang warning pa dapat ang kailangan bago mabahala ang DBM at huminto na ang pagbibigay ng kontrata sa kanila? Kahit ilang red flags pa ang nagwawagayway, nagbubulag-bulagan pa rin ang mga korap,” pagtatapos nito. (Dindo Matining)