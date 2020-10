DBM-Avisado nginuso ni Villar sa budget delay

Hindi kumbinsidio si Senador Panfilo Lacson sa paliwanag ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar kung bakit sila nagsumite ng budgetary document at kung bakit lumobo ang pondo sa local infrastructure projects.

Ayon kay Lacson, halos hindi na niya makilala ang pondong isinumite ng DPWH kumpara sa National Expenditure Program (NEP) dahil nakadisenyo aniya ito na parang walang pandemya dahil mas prayoridad ang mga lokal na proyekto kesa nasyonal.

“Parang walang nangyaring COVID at parang wala tayong pinupuntahan para recovery o pag-rebound ng ating ekonomiya. Kasi ganoon pa rin, napunta sa mga choice project ng ilang mambabatas,” pahayag ni Lacson sa panayam sa radyo.

“Although ayaw aminin ni Secretary Villar nang tinanong ko [kung] may intervention ba mga legislator kaya kayo na-late? Kasi balita namin katakot-takot na haggling ang nangyari sa pagitan ng DPWH at ilang kongresista kaya nagka-delay-delay, hindi naka-submit on time,” dagdag nito.

Paliwanag ni Villar sa budget hearing ng DPWH noong Miyerkoles, nagkaroon ng delay dahil ang budget ceiling na ibinigay ng Department of Budget and Management (DBM) ay dumating sa kanila bago ang Hulyo 17 deadline.

Ayon kay Lacson, makikipag-ugnayan siya sa DBM para itanong kung ano ba talaga ang nangyari sa late na pagsumite ng budget ng DPWH.

Ang DBM ay nasa pamumuno ni Secretary Wendell Avisado.

“Hindi ko ma-imagine bakit ang DBM—at tatanungin ko sa DBM ito—nang nagbigay ng budget ceiling sa DPWH, July 16 tapos ang deadline July 17,” sabi ni Lacson. (Dindo Matining)