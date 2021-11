Dayuhang kompanya titiba sa BSP

Tinutulan ng isang kongresista ang plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na palitan ang materyales na ginagamit sa paggawa ng perang papel.

Ayon kay Magsasaka party-list Rep. Argel Joseph Cabatbat ang paggamit ng polymer sa halip na abaca-cotton sa paggawa ng pera ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa lokal na industriya ng abaka.

“Why would they want to take away even more business from local farmers?” tanong ni Cabatbat. “Dapat nga laging inuuna ang mga kapwa nating magsasaka when it comes to such policy decisions.”

Sinusuportahan ni Cabatbat ang posisyon ng Philippine Fiber Industry Development Authority (PhilFida) na tutol sa plano ng BSP.

Dagdag pa ng solon ang dayuhang kompanya na magsusuplay ng polymer umano ang makikinabang sa plano ng BSP. (Billy Begas)