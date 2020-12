Dayuhang contractor tablado sa dredging project

Hindi papayagan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang mga dayuhang contractor sa mga gagawing dredging operation sa Cagayan river at sa lahat ng mga ilog sa bansa.

Ito ang nilinaw ni DENR Secretary Roy Cimatu sa Malacañang matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rehabilitasyon ng Cagayan Valley River at ilog sa Marikina City sa ilalim ng Task Force Build Back Better.

Sinabi ni Cimatu na pawang Filipino contractors lamang ang papayagan maghukay alinsunod sa batas pangkalikasan.

“We have a ruling that walang foreign contractors po rit, all Filipinos po ito na may construction compamy and this is really a part of our river restoration projects all over the country,” ani Cimatu.

Libre aniya ang maghukay sa mga ilog at ano mang makukuha o mapapakinabangan ng mga contractor ay hindi na pakikialaman ng gobyerno.

Matatandaang ang Cagayan at Marikina City ang nakaranas ng matinding pagbaha noong nakalipas na buwan matapos umapaw ang kanilang ilog dahil masyado ng mababaw ang mga ito kaya kinakailangan muling hukayin para malutas ang malubhang pagbaha sa tuwing may bagyo o malakas na pag-ulan.(Aileen Taliping

