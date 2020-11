Dayuhang asawa, anak ng mga Pinoy papapasukin na sa PH

Simula Disyembre 7 ay maaari nang pumasok sa bansa ang mga banyagang asawa ng mga Pilipino at kanilang mga anak na kasama nilang bumiyahe.

Ayon ito kay Presidential Spokesperson Harry Roque ngayong Biyernes, Nobyembre 27.

Batay pa sa desisyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) sa kanilang pulong kahapon, pahihintulutan na rin ang pagpasok sa Pilipinas ng mga dating Filipino citizen, kanilang mga asawa at mga anak na kasama nilang bumiyahe.

Sa parehong kaso ay papapasukin ang mga anak anupaman ang edad ng mga ito.

Sabi ni Roque, ang mga nabanggit ay pwedeng pumasok nang walang visa pero kinakailangan nilang mag-pre-book ng quarantine facility at COVID-19 test sa isang airport laboratory.

“They, too, must be subject to the maximum capacity of inbound passengers at the port and date of entry,” aniya pa. (SDC)