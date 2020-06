Dayalogo sa mga magulang at guro bago magpasukan napapanahon na

Isa sa mga mahahalagang paghahanda bago magsimula ang klase ngayong taon ay ang koordinasyon at dayalogo sa mga magulang at mga guro kaugnay ng mga polisiya at patakaran sa pagbabalik-eskuwela sa gitna ng banta ng COVID-19.

Bilang Chairman ng Committee on Basic Education, Arts and Culture sa Senado, hinihimok natin ang Department of Education (DepEd) na makipag-ugnayan sa mga parent-teachers associations o PTA para sa mas malinaw na pagpapatupad ng Learning Continuity Plan o LCP sa darating na pasukan.

Ang pakikipag-ugnayang ito ay dapat base sa mga health protocol para makaiwas sa COVID-19, tulad na lamang ng pagpapatupad ng social distancing. Dapat maging klaro sa ating mga guro at mga magulang ang minimum health standards at iba pang mga hakbang upang mapanatiling ligtas ang pagbubukas ng klase.

Ngayong panahon ng enrollment, importanteng katuwang ang mga magulang at guro upang maiwasan ang pag-akyat ng bilang ng mga drop-out. May ilang mga magulang kasi na takot papasukin ang kanilang mga anak habang hindi pa nadidiskubre ang bakuna. Nais ng iba sa kanila na ipagpaliban muna ang pag-aaral ng kanilang mga anak ngayong taon dahil sa pangambang baka mahawaan sila ng virus.

Bukod dito, makakatulong din ang mga PTA sa paghahanda ng mga guro at mga magulang sa paggamit ng mga alternatibong paaraan ng pagtuturo kabilang na ang online distance learning at paggamit ng radyo at telebisyon.

Batay sa Back-To-School Guide ng United Nations Children’s Fund (UNICEF), isa sa mga benepisyo ng pagiging katuwang ng PTA ay ang pagtulong sa pagkalap ng datos at pagtiyak na ang mga nangangailangang mag-aaral ay patuloy na makakapag-aral. Halimbawa na lamang, sa bansang Iraq naging mahalaga ang papel ng PTA sa kanilang mga paaralan dahil natutukoy at natutugunan nito ang anumang mga hadlang sa pagbabalik-eskuwela ng mga bata.

Ating tandaan na nakasalalay sa ating mga magulang at mga guro ang mabisang pagpapatuloy ng edukasyon sa kabila ng patuloy na banta ng pandemya. Bago pa muling buksan ang mga klase, dapat ngayon pa lamang ay makipag-ugnayan na ang DepEd sa PTAs ng mga paaralan upang mabigyang linaw ang anumang tanong o pangamba ng ating mga magulang at mga guro para sa kapakanan ng mga bata.